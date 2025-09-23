Santa Cruz es el distrito nacional con el changuito de supermercado más caro, ya que una familia tipo de clase media necesitó casi un millón de pesos al mes sólo para comer. La cifra contrasta con el costo registrado en el nuestra provincia, donde el mes pasado se registró el changuito más barato, a $ 721.772, lo que implica una diferencia de $ 61.997 entre el sur y norte del país.

Un relevamiento reciente realizado por una consultora privada demostró que una familia tipo de clase media – formada por dos personas adultas y dos menores de edad – necesitó arriba de $ 700.000 por mes para la compra de alimentos y bebidas, y el tope varía según la provincia.

Que los alimentos suelen ser más caros en las provincias que conforman la Patagonia no es una novedad, pero un informa de la consultora Analytica citado por Infobae da cuenta de cuál es el distrito nacional con el changuito más caro: Santa Cruz, donde una familia tipo necesitó $ 783.769 en agosto, sólo para comer.

La cifra contrasta con el costo registrado en el Chaco, donde el mes pasado se registró el changuito más barato, a $ 721.772, lo que implica una diferencia de $ 61.997 entre sur y norte del país.

Incluso a nivel regional Santa Cruz quedó cara con respecto a las otras provincias patagónicas: en Chubut la compra mensual estuvo a $ 770.792, unos $ 13.000 menos; en Río Negro costó $ 758.956 en agosto y casi lo mismo en Tierra del Fuego, unos $ 758.432; en Neuquén el changuito estuvo a $ 750.013.

Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires quedó en la segunda mitad de la tabla con un costo mensual de $ 727.103 en alimentos y bebidas para agosto.

La consultora separó a la provincia de Buenos Aires del Conurbano bonaerense, ya que éste forma parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y por eso suele tener más en común con los números de la Capital Federal que, por ejemplo, con los de Carmen de Patagones, Vedia, Azul o Necochea.

Así, el Conurbano apareció séptimo empezando desde los más baratos (con un presupuesto mensual de $ 725.814) y el resto de la provincia de Buenos Aires figuró quinto, con un costo de $ 725.692 en promedio.

Todos estos números son posibles para una familia tipo de clase media, que por definición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) necesitó en agosto de 2025 unos $ 1.160.780 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT), es decir, para pagar más que sólo alimentos y bebidas.

En promedio, a nivel nacional, una familia tipo necesitó $ 520.529 en agosto de 2025 para no caer en la indigencia.

Otro dato de comparación es que, aunque figura primera en costo de la canasta de alimentos, Santa Cruz está segunda en el monto de los salarios, justo por debajo de Neuquén.

En contraposición, las provincias del norte como Chaco, Corrientes y Misiones son el Top 3 empezando desde el fondo de la tabla, pero los salarios también están por debajo de los de la Patagonia y eso significa que una familia tipo de clase media necesitó el 29% de dos sueldos promedio para alimentarse en agosto.