QUIEN ES TAMARA PETTINATO

Tamara ha hablado públicamente sobre el tema en varias ocasiones,

Además de su carrera en los medios, Tamara ha sido noticia por sus opiniones sobre diversos temas de actualidad y su participación en programas de televisión como panelista y comentarista.

Tamara Pettinato en los medios

Desde sus inicios en televisión, Tamara se ha destacado por su participación en programas como Intrusos, Cortá por Lozano, y Bendita TV. También ha probado suerte en el teatro, formando parte del elenco de Confesiones de mujeres de 30, junto a Sofía Gala Castiglione y Julieta Cayetina.

Tamara es madre de un hijo de 14 años, Milo, y actualmente está en pareja con José Glinski, diputado nacional por Chubut. Este año, fue nominada al Martín Fierro como Mejor Columnista de Espectáculos, una mención que generó algunas críticas en el medio, pero que ella tomó con humor.

Hoy, en medio del escándalo por el video, Tamara decidió no aparecer en Bendita TV, a pesar de estar lista para salir al aire. Aunque aún no se ha pronunciado sobre este incidente, en el pasado ya enfrentó una situación similar cuando se reveló su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia. En ese momento, dijo: «Fui por un tema personal que no siento la necesidad de explicar».