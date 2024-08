LA APTASCH RECLAMA LA APERTURA DE LA PARITARIA

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) reclama al Gobierno provincial la convocatoria a la discusión paritaria para el sector, y plantea la necesidad de una «previsión» en la política salarial para lo que resta del año.

«Hay sectores que ya tienen certezas de cómo evolucionará su cuestión salarial pero en nuestro caso no sabemos cómo continuará», expresaron.

Desde el gremio de trabajadores de Salud Pública reconocieron que los aumentos acumulados del año vienen superando a la inflación, aunque remarcaron que aún siguen «perdiendo mucho» en comparación con el año pasado.

En esa línea, indicaron que el salario creció en julio 213% interanual, pero la inflación interanual está en 263%, por lo que aún están «50 puntos por debajo» de la evolución de precios.

«Esta situación requiere del sostenimiento de una política salarial que no frene hasta tanto logremos, por lo menos, igualar el nivel del año pasado», señalaron.

En ese marco, desde la Aptasch manifestaron que «hay sectores para los cuales ya se hicieron anuncios salariales como Educación y la Policía», por lo que pidieron «certezas por parte del gobierno para saber cuál será la política salarial a partir del mes de agosto».

«Desde inicios de año pedimos la convocatoria a discusión paritaria ya que creemos que debe haber un canal de comunicación entre el gobierno y los representantes de los trabajadores para una cuestión tan sensible como el salario», afirmaron, y agregaron: «El gobierno no respondió nuestro pedido en todo el año pero seguiremos insistiendo, porque los trabajadores no pueden seguir perdiendo poder de compra de sus salario».

«Por ello, pedimos al Gobernador y al ministro de Economía que nos den la certeza de cómo continuará la política salarial para lo que resta del año y que podemos sentarnos a dialogar al respecto para poder mejorar las condiciones de los y las trabajadoras de salud pública de la provincia», finalizaron.