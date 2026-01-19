QUEDO DETENIDA LA PRESUNTA AUTORA DEL HOMICIDIO OCURRIDO EN UNA FIESTA DE 15 AÑOS

La presunta autora del crimen de Jorge Aníbal Acevedo, de 24 años, ocurrido en la madrugada del domingo, tras un cumpleaños de 15, en Villa Ángela, quedó detenida tras presentarse voluntariamente en la Comisaría Primera.

Se trata de una joven de 20 años, quien llegó hasta la sede policial acompañada por su abogado defensor.

Tras su comparecencia, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, Dr. Sergio Ríos, titular de la Fiscalía N.° 3, quien dispuso la notificación de aprehensión, la correcta identificación de la joven y el secuestro de las prendas de vestir que portaba, como parte de las diligencias probatorias.

Cumplidos los trámites de rigor, la imputada fue notificada de los derechos que le asisten en el marco de la causa caratulada como «supuesto homicidio», quedando a disposición de la Justicia.

CRIMEN EN UN CUMPLEAÑOS DE 15

El violento episodio ocurrió cerca de las 2.45 de la madrugada, cuando una fiesta de 15 años finalizó con una gresca de gran magnitud entre varios de los presentes. En ese contexto, Acevedo fue apuñalado, se desvaneció en el lugar y fue trasladado de urgencia al hospital local por familiares. Pese a los esfuerzos médicos, falleció a raíz de las graves heridas sufridas.

Durante las tareas realizadas en la escena del crimen, efectivos policiales secuestraron un cuchillo tipo serrucho, presuntamente utilizado en el ataque, y un arma de fuego de fabricación casera, que habría sido descartada por los involucrados.

Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales en el hecho.