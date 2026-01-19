Los operativos se concentraron en zonas rurales y ribereñas del interior provincial. No se descarta que el sospechoso haya salido de la provincia.

La Policía del Chaco, a través del Departamento de Investigaciones Complejas de la localidad de Castelli, continúa desarrollando intensas tareas investigativas en el marco de una causa contra la integridad sexual, cuya víctima sería una menor de edad.

Durante la jornada del domingo, personal de la división investigaciones complejas de Juan Jose Castelli, llevó adelante rastrillajes y averiguaciones en el paraje La Confluencia y sectores aledaños, incluyendo el domicilio donde reside el hombre de 43 años que sería el presunto autor.

Las diligencias se ampliaron posteriormente hacia zonas ribereñas del río y a la localidad de Villa Río Bermejito, teniendo en cuenta información recabada durante la investigación que indicaría que el sospechoso se dedicaría a la pesca y podría encontrarse en campamentos cercanos al curso de agua.

Asimismo, no se descarta que haya cruzado hacia la provincia de Formosa, donde contaría con vínculos familiares.

La causa se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal correspondiente, mientras que las tareas investigativas continúan activas con el objetivo de lograr la pronta ubicación del presunto autor y ponerlo a disposición de la Justicia.