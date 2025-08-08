QUÉ NOTA SE SACÓ EL MÉDICO ECUATORIANO QUE SE COPIÓ CON ANTEOJOS CON CÁMARA EN EL EXAMEN ÚNICO DE RESIDENCIAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El caso de un médico de nacionalidad ecuatoriana se destacó especialmente entre las decenas de «bochados» por su logística. Cómo le fue sin ayuda tecnológica.
Pero las autoridades del Ministerio de Salud detectaron la situación y le hicieron dar el examen otra vez, junto a otros 116 profesionales también acusados por fraude.
«Está dando examen sin lentes y sin camarita. Existe la posibilidad de que sea responsable, pero hasta que la Justicia se expida, permanece inocente», aseguró el funcionario de Salud citado por Infobae.
Pero los números hablan por sí solos. Como Castillo, en la segunda instancia de evaluación escrita obligatoria hubo casos extremos en los que médicos que en la primera prueba habían alcanzado marcas de 94 o 95 puntos y en la segunda no llegaron a 40.
También ocurrió que 24 de los 141 candidatos acusados por fraude tuvieron un momento de sinceridad ante el espejo y no se presentaron a repetir el examen.