LA DIRIGENCIA DE BOCA SALIÓ A DEFENDER AL CHANCHI RIQUELME: QUÉ ROL TIENE EN EL CLUB
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Ricardo Rosica, secretario general de la institución, defendió a Cristian Riquelme, destacando su rol clave en el club y su trabajo diario junto al presidente.
En medio de un clima tenso y atravesando uno de los momentos más difíciles en lo deportivo e institucional, la cúpula dirigencial de Boca decidió romper el silencio para defender a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano del presidente Juan Román Riquelme, luego de que este quedara envuelto en un escándalo que se viralizó en redes sociales.
Lejos de esquivar la controversia, los directivos remarcaron su compromiso y su aporte cotidiano a la vida del club. Uno de los miembros de la Comisión Directiva recordó que Cristian tuvo que afrontar una causa judicial y soportar “operaciones feroces” en su contra.
“El hermano de Román, tan criticado, es uno de los que más trabaja codo a codo todos los días. Es un socio que ama a Boca tanto como todos nosotros. Ya sabemos toda la historia que todo el mundo conoce, pero eso no cambia su dedicación”, señaló Ricardo Rosica, secretario general de la entidad de la Boca.
En cuanto a su función específica, la dirigencia explicó que el Chanchi actúa como nexo entre el presidente y los demás miembros de la Comisión Directiva, dado que Román concentra su energía en la parte futbolística. “Cristian está codo a codo trabajando con nosotros y conmigo fundamentalmente, todo el tiempo. Es nuestro canal directo con el presidente y participa activamente de todas las reuniones y decisiones”, remarcó.
Rosica, a su vez, profundizó sobre el papel de Cristian en las obras de infraestructura: “Se ocupa de las obras del club, es el cerebro detrás de todo. Tiene gran sentido estético y se le ocurren ideas que enriquecen el día a día de Boca. Fue clave incluso en el proyecto de ampliación de la Bombonera. Es una persona muy importante, pero lamentablemente ha sido demonizado y estigmatizado. Hoy las redes sociales no perdonan y se olvidan de que uno tiene familia”, expresó.
La defensa pública de la directiva busca no solo respaldar a Cristian Riquelme, sino también enviar un mensaje hacia afuera: más allá de las críticas y los conflictos, el círculo más cercano al presidente se mantiene unido y dispuesto a enfrentar las turbulencias “codo a codo”.