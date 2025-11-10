QUÉ NECESITA RIVER PARA CLASIFICARSE A LA COPA LIBERTADORES 2026 TRAS LA DERROTA CONTRA BOCA EN EL CLAUSURA

River visitó a Boca por la fecha 15 del Clausura 2025 y sufrió una derrota que lo complicó en sus aspiraciones por cumplir su máximo objetivo del semestre: poder clasificarse a la Copa Libertadores 2026. El Millonario viene participando del máximo torneo continental desde 2015 de forma ininterrumpida.

Con este resultado, el club de Núñez se mantiene tercero en la tabla anual con 52 puntos, en puestos de Repechaje para la próxima edición de la Libertadores. Sin embargo, apenas una unidad por debajo están Deportivo Riestra y Argentinos Juniors, que todavía no jugaron sus respectivos compromisos de la actual jornada del campeonato.

Boca y River se enfrentaron en la Bombonera (Foto: Reuters)

El Malevo recibirá a Independiente este lunes desde las 19, mientras que el Bicho hará lo propio dos horas más tarde contra Belgrano. Allí, el panorama tendrá mayor claridad antes de disputarse la última fecha de la fase regular del torneo.

Ante este escenario, River necesita sumar puntos contra Vélez y esperar a no ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors en la jornada de cierre. Boca aseguró el segundo puesto en la tabla anual, por lo que el Millonario solo puede aspirar al tercer lugar.

Más allá de esta situación complicada, el Millonario podría recibir ayuda de sus competidores: si Central o Boca salen campeones del Torneo Clausura liberarán un cupo, por lo que entraría a fase de grupos si se mantiene por detrás de los clasificados. Al mismo tiempo, en caso de salir campeón del torneo local, conseguirá el pase directo.