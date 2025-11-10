FIN DE SEMANA CON MÁS DE 300 CONTRAVENTORES NOTIFICADOS Y 480 MOTOS SECUESTRADAS EN EL CHACO

Durante el fin de semana, la Policía del Chaco desplegó un amplio operativo de seguridad en toda la provincia, que incluyó 320 procedimientos entre el viernes y el domingo. Como resultado, 73 personas fueron aprehendidas por diferentes delitos y 390 notificadas por contravenciones al Código de Faltas.

El balance, difundido por la fuerza provincial, también detalla el secuestro de tres autos, 480 motocicletas (10 con pedido activo de secuestro), nueve armas de fuego y 23 armas blancas. Además, la Policía Caminera labró 250 actas por infracciones de tránsito y detectó 16 conductores alcoholizados.

Operativos en el área metropolitana y el interior

En el Área Metropolitana, los agentes realizaron 43 operativos, que derivaron en 30 aprehensiones y 50 notificaciones por contravenciones. También se incautaron un auto, 105 motos (cuatro con pedido activo), un arma de fuego y tres armas blancas.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, se desarrollaron 47 procedimientos, con ocho personas detenidas, 46 contraventores y el secuestro de 24 motos, una de ellas con pedido judicial.

Por su parte, en Villa Ángela se concretaron 74 operativos, que finalizaron con seis aprehensiones y 82 contraventores notificados. En esa jurisdicción, los uniformados secuestraron un auto, 70 motos (dos con pedido de secuestro) y siete armas blancas.

En Charata, la Policía llevó a cabo 21 operativos y detuvo a 11 personas, además de notificar a 15 contraventores. Se secuestraron 63 motos (una buscada por la justicia), siete armas de fuego y dos armas blancas.

En tanto, en San Martín se realizaron 73 operativos que concluyeron con 12 aprehensiones y 188 infractores al Código de Faltas. Allí se incautaron un auto, 171 motos (una con pedido de secuestro), un arma de fuego y 10 armas blancas.

Finalmente, en Juan José Castelli, el personal policial ejecutó 62 operativos, con seis personas detenidas y nueve contraventores notificados. Los agentes incautaron 47 motos (una con pedido de secuestro) y un arma blanca.

El trabajo coordinado entre las distintas direcciones zonales permitió reforzar la presencia policial en todo el territorio chaqueño, con el objetivo de prevenir delitos, controlar el tránsito y garantizar la seguridad ciudadana.