BRASIL: ASÍ ES EL DESOLADOR ESCENARIO DE DESTRUCCIÓN EN RIO BONITO DO IGUAÇU TRAS EL TORNADO

El cronista Alejandro Moreyra recorrió lo que quedó de un supermercado y una escuela, ruinas que parecen consecuencias de una guerra. De a poco, la ciudad inicia su reconstrucción.

La respuesta del Estado para la reconstrucción de las ciudades destruidas por el tornado

Mientras continúa con la búsqueda de desaparecidos, la cifra oficial difundida por la Defensa Civil local ascendió a seis muertos y más de 800 heridos. El 90% de las construcciones resultó destruido. El tornado, asociado a la presencia de un ciclón extratropical, ocasionó daños en 704 inmuebles, arrancó árboles, postes de energía eléctrica y volcó vehículos en pocos minutos.

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hugson Teixeira, señaló que ya comenzó la reparación de escuelas y centros de salud, procesos que no requieren la verificación individual de damnificados. La emergencia afectó a unas 13.000 personas distribuidas en 14 municipios del sur de Brasil: cerca de 1.000 residentes quedaron sin hogar y permanecen en refugios temporales.

Por su parte, el gobernador Ratinho Junior anunció la disposición de recursos materiales y humanos y la presentación de un proyecto que permitirá que los fondos de emergencia lleguen directamente a los afectados. “La idea es poder entregarle 50.000 reales (unos 9.380 dólares) a cada propietario que perdió su vivienda para que pueda reconstruirla”, manifestó.