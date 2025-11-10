CLAUDIO ÚBEDA LE DEDICÓ EL TRIUNFO DE BOCA EN EL SUPERCLÁSICO A MIGUEL ÁNGEL RUSSO: “FESTEJA DESDE ARRIBA”

Boca le ganó 2-0 a River por la fecha 15 del Torneo Clausura. Tras la victoria en el Superclásico, Claudio Úbeda analizó el encuentro, destacó la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y le dedicó el resultado final a Miguel Ángel Russo, su antecesor en el cargo que murió el pasado 8 de octubre.

“El equipo tiene personalidad y hoy lo hicimos bien”, comenzó el entrenador de Xeneize ante la prensa.

Luego destacó a Exequiel Zeballos, que fue la figura del encuentro: “Tiene un potencial tremendo. Lo llevamos de a poco. Es un chico que necesita generarse confianza. Los compañeros los ayudaron mucho. Eso es lo más importante”.

“Cuando terminó el partido me abrace con Juvenal (Rodríguez) porque nos acordábamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve, es de él. Está festejando con nosotros desde arriba. Queríamos compartirlo con él y su familia que está cerca nuestro. Apenas terminó el partido me acordé de Miguel”, reconoció con enorme emoción.

A su vez, también se refirió a la clasificación del Xeneize a la próxima Libertadores: “Era el objetivo principal”.