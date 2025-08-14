PUERTO TIROL ESQUIVÓ EL CONTROL, NO QUISO SER IDENTIFICADO Y TENÍA UN PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre se resistió en todo momento a la intervención policial, pero fue detenido igualmente.

Este mediodía, los agentes de la Comisaría de Puerto Tirol realizaban un control de motos rutinario en el barrio Central. Allí, cruzó un hombre de 46 años en su motocicleta, que esquivó el operativo y aceleró hasta llegar a un comercio. Cuando los agentes lo abordaron, este empezó a insultar a los efectivos y resistirse al operativo. Finalmente, lograron identificarlo y descubrieron que tenía un pedido de captura activo por una infracción al artículo N°60 del Código de Faltas.

Tras la intervención y detención del ciudadano por el pedido de captura, los policías también incautaron la moto en la que andaba, un saca bujías, varias herramientas más. La fiscalía también ordenó que se abra una causa por la supuesta infracción al artículo 44° y 60° del Código de Faltas.

