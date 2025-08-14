FUERTE ACOMPAÑAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE ZAPARINQUI A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la Delegación Municipal de Zaparinqui dependiente de la Municipalidad de Juan José Castelli se vienen realizando, durante todo el año, trabajos coordinados con distintos establecimientos educativos. 🛠️✨ Estas tareas incluyen desmalezado, acarreo de agua, pintura y pequeñas refacciones, fundamentales para el mantenimiento de los espacios escolares. 🌿🚰🎨

En esta oportunidad, la delegada municipal Mariana López acompañó los trabajos realizados en la Escuela N.º 129 «Nilda Ayende de Jepik» – Pje. El Descanso y en la Escuela – Pje. Bella Vista, Anexo Zaparinqui, donde se realizaron tareas de limpieza, mantenimiento de patios y desmalezado. 🏡🧹

La Delegación continúa trabajando con compromiso para brindar soluciones inmediatas a cada comunidad educativa, garantizando un entorno más seguro y agradable para niños, niñas y docentes.

Relacionado