DETUVIERON A DOS MUJERES POR SUPUESTA EXTORSIÒN

Un hombre había pagado más de un millón de pesos para que no difundan un video íntimo.

Esta mañana, personal del Departamento de Investigaciones Complejas detuvo a dos mujeres, una de 44 años y otra de 30 por un presunto caso de extorsión ocurrido el día 2 de Julio de este año, luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de amenazas con la difusión de videos íntimos.

Según la denuncia, el hombre tuvo un encuentro con estas dos ciudadanas, quienes luego, estas lo amenazaban con difundir imágenes y videos del encuentro si no entregaba importantes sumas de dinero.

El denunciante indicó que los pagos realizados superarían el millón y medio de pesos. Además, mencionó que los mensajes con amenazas continuaron incluso luego de los pagos.

Ante esta situación, el Equipo Fiscal en turno ordenó allanamientos, la individualización del paradero de las supuestas autoras, y el secuestro de celulares y dinero en efectivo.

Hoy, en horas de la mañana, llevaron a cabo el allanamiento en un domicilio ubicado por calle Sauce de la ciudad de Barranqueras, donde secuestraron dos celulares por ser de interés en la causa y la aprehensión de ambas mujeres siendo notificadas por “supuesta extorsión” quedando a disposición de la Fiscalía Penal Nº3.

