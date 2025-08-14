LAS BREÑAS SECUESTRAN UNA MOTO ROBADA EN LAS BREÑAS Y BUSCAN A UN SUPUESTO VENDEDOR ILEGAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La motocicleta tenía pedido de secuestro vigente desde junio, solicitado por una unidad judicial de Villa Allende, Córdoba.

Este jueves al mediodía, personal de la Comisaría de Las Breñas secuestró una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo, durante un procedimiento realizado en el barrio Bicentenario. La investigación está vinculada a la posible comercialización de vehículos robados en la zona.

El rodado, una Honda CRF 250 roja y blanca, era poseído por un joven de 25 años, quien aseguró haberla adquirido hace dos meses a través de un intercambio con una persona, aparentemente proveniente de Córdoba. Según su testimonio, la compra incluyó un pago en efectivo y la entrega de equipos de leña, a la espera de la documentación, que nunca recibió.

Al consultar los datos del vehículo, se confirmó que tenía pedido de secuestro vigente desde junio, solicitado por una unidad judicial de Villa Allende, Córdoba.

La policía procedió al secuestro formal de la motocicleta y a tomar declaración testimonial al poseedor, mientras continúa la búsqueda del presunto vendedor. También se solicitó la colaboración de otras divisiones policiales para avanzar con la investigación.

