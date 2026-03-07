PUERTO TIROL DEMORAN A UN HOMBRE QUE POSEÍA PEDIDO DE APREHENSIÓN

Un hombre de 46 años fue detenido , tras poseer pedido por parte de la justicia

El procedimiento en este medio día pasada las 12, cuando personal de la Comisaría de Puerto Tirol realizaba tareas investigativas para dar con el sujeto. Tras consultas con vecinos, los efectivos lograron establecer que el sospechoso se encontraba en una vivienda compartiendo bebidas alcohólicas con otras personas.

Al llegar al lugar, los agentes lo identificaron y le informaron el motivo de su presencia. El hombre accedió a acompañar al personal policial y fue trasladado a la comisaría.

Al verificar sus datos en el sistema policial, se constató que registraba un pedido de detención por incumplimiento de pautas, solicitado por el Equipo Fiscal de Género.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el ciudadano fue notificado de su aprehensión y quedó alojado a disposición de la Justicia

