OPSA MECHA «DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER»

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, la justicia y los derechos humanos. Esta fecha tiene su origen en la historia de las mujeres que, a lo largo de los siglos, han luchado por sus derechos y libertades.

Son ellas quienes cuidan las familias, trabajan en todos los campos, estudian, crean y luchan por un mejor futuro.

En nuestro territorio y en el mundo, todas se esfuerzan cada día para superar dificultades, construir comunidades más fuertes y abrir caminos para las próximas generaciones.

Este día y todos los días debemos reconocer su valentía, visibilizar que aún falta camino por recorrer hacia la igualdad y pedir que se respeten sus derechos y se acabe toda forma de discriminación.

Recordemos siempre el Día Internacional de la Mujer, y es importante recordar que la lucha por la igualdad y la justicia es un trabajo continuo, que es importante apoyar a las mujeres que luchan por sus derechos, escuchar sus voces y amplificar sus mensajes.

«Día Internacional de la Mujer la organización social O.P.S.A-MECHA quiere saludar a todas las mujeres de nuestro Chaco, Argentina y el mundo»

