JUAN JOSÉ CASTELLI: ENCUENTRO DE MUJERES PARA REFLEXIONAR Y FORTALECER LA COMUNIDAD EN EL MES DE LA MUJER

En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, se llevó adelante una jornada de charla y debate en el Centro Comunitario del barrio Nocaayí de Juan José Castelli, donde mujeres de la comunidad se reunieron para compartir experiencias, reflexionar y fortalecer los lazos comunitarios.

El encuentro fue organizado por la Fundación Indígena Luz y Esperanza y contó con la participación de la ex diputada provincial Andrea Charole, quien acompañó la actividad y destacó la importancia de generar espacios de diálogo y participación para las mujeres.

Durante la jornada se desarrollaron momentos de charla y debate, en los que las participantes pudieron intercambiar ideas, pensamientos y vivencias, promoviendo la escucha y el fortalecimiento de la comunidad.

Además, el encuentro tuvo un significado especial ya que este 2026 se conmemora el centenario de la sanción de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer (Ley N.º 11.357), una normativa histórica que representó un paso fundamental en el reconocimiento de derechos para las mujeres en Argentina.

Como parte de la jornada también se realizaron sorteos y se compartieron diversas sorpresas, generando un ambiente de alegría y camaradería entre las asistentes.

Desde la organización agradecieron profundamente la participación de todas las mujeres que formaron parte de este encuentro, resaltando la importancia de continuar impulsando espacios que promuevan más derechos, igualdad y participación para las mujeres en la sociedad.

