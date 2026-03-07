EL IPDUV REALIZÓ EL SORTEO PÚBLICO DE VIVIENDAS EN CORONEL DU GRATY

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevó adelante el sorteo público de unidades habitacionales en la localidad de Coronel Du Graty. La actividad se desarrolló bajo premisas de transparencia y participación ciudadana, permitiendo definir la lista de preadjudicatarios ante la presencia de las familias postulantes, en cumplimiento del cronograma y las normativas vigentes del organismo.

El acto fue encabezado por el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, acompañado por el vocal Daniel Monti y el intendente local Oscar Dalmasso. La jornada de ayer, representó un paso importante dentro de la política habitacional provincial, con el objetivo de garantizar el acceso a la casa propia de manera justa y equitativa para las familias de la comunidad.

Durante su intervención, Berecoechea destacó la metodología implementada por la actual gestión y remarcó que los sorteos públicos garantizan absoluta transparencia en la selección de los beneficiarios. “Nuestro compromiso es seguir acompañando de cerca a la comunidad de Du Graty, trabajando de manera conjunta para que cada familia pueda acceder a su vivienda”, afirmó.

Por su parte, el intendente Dalmasso agradeció la presencia de las autoridades provinciales y valoró el trabajo articulado con el municipio. En ese marco, también resaltó la mirada federal del gobernador Leandro Zdero hacia el interior provincial, destacando que estas acciones contribuyen a fortalecer el arraigo y el desarrollo social de la localidad.

