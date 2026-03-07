MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSE CASTELLI «COMUNICADO IMPORTANTE» LUNES ASUETO PARA PERSONAL FEMENINO»
La Municipalidad de Juan José Castelli informa que el lunes 9 de marzo de 2026 habrá asueto administrativo para el personal municipal femenino, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). 💜
Esta fecha invita a reflexionar, reconocer y valorar el importante rol de las mujeres en nuestra sociedad, su compromiso, su trabajo y su lucha diaria por una sociedad más justa e igualitaria. 👩🦰👩🏫👩⚕️👩💼
Desde el municipio acompañamos esta jornada de reconocimiento y respeto. ✨