RUMBO A LA BIENAL 2026: CAPACITAN A TAXISTAS Y REMISEROS COMO “BUENOS ANFITRIONES” EN RESISTENCIA

Este sábado, en el marco de las acciones preparatorias hacia la próxima Bienal Internacional de Esculturas 2026, el Instituto de Turismo del Chaco llevó adelante la capacitación “Buenos Anfitriones”, destinada a choferes de taxis y remises de Resistencia, con el objetivo de fortalecer la calidad de atención al visitante y consolidar al sector del transporte como un actor clave en la experiencia turística.

La iniciativa se desarrolló en articulación con la Asociación de Propietarios de Taxis de Resistencia, el IPRODICH y la Municipalidad de Resistencia, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar el desarrollo turístico de la provincia.

La capacitación responde además a un lineamiento impulsado por el gobernador Leandro Zdero, quien promueve la articulación entre organismos del Estado e instituciones del sector para consolidar al turismo como una política estratégica de desarrollo, especialmente ante eventos de proyección internacional como la Bienal.

El programa “Buenos Anfitriones” busca transformar el servicio de transporte en una verdadera experiencia de bienvenida para quienes visitan el destino. En ese sentido, el transporte público se posiciona como la “cara visible” del destino y el primer eslabón de la cadena de valor turística, ya que en muchos casos los taxistas y remiseros son el primer contacto que los visitantes tienen con la ciudad.



Durante la jornada estuvieron presentes la presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli; la presidente del IPRODICH, Ana Mitoire; Héctor Enríquez, de Transporte de la Municipalidad de Resistencia, la vicepresidente del IPRODICH, Mónica Morales; y la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarias.

En el marco de la capacitación, el IPRODICH también brindó un espacio formativo basado en el paradigma social de la discapacidad y en el enfoque de derechos humanos establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo la toma de conciencia y la sensibilización para garantizar una atención inclusiva a todas las personas.

Asimismo, se realizó un reconocimiento especial en el marco del Día Internacional de la Mujer a Liliana Sobol, por su destacada dedicación, liderazgo institucional y su aporte fundamental a la calidad del servicio en el transporte turístico de la ciudad.

”Los taxistas y remiseros son los verdaderos embajadores del destino” afirmó Mazzaroli

La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, destacó la importancia estratégica de este tipo de capacitaciones en la antesala de uno de los eventos culturales más convocantes del país. “Los taxistas y remiseros son verdaderos embajadores del destino. Muchas veces son el primer rostro que ve un visitante cuando llega a nuestra ciudad, y en muchos casos también el último. Por eso, su rol es fundamental para transmitir la identidad, la hospitalidad y el orgullo que sentimos por nuestra provincia”, expresó.

En ese sentido, subrayó que la próxima Bienal representa una oportunidad clave para posicionar a la provincia ante el mundo. “La Bienal es una vidriera internacional que cada edición convoca a visitantes de distintos países. Nos estamos preparando para recibir a miles de turistas y queremos que cada persona que llegue al Chaco se lleve la mejor experiencia posible”, afirmó.

Finalmente, Mazzaroli destacó el impacto económico que genera la actividad turística.

“Cuando el turista decide recorrer nuestros parques, museos o propuestas culturales, se genera movimiento económico, trabajo y oportunidades para muchas familias. El turismo es desarrollo, empleo y futuro para el Chaco”, concluyó.

