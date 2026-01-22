PUERTO TIROL-ATACÓ A SU EX YERNO CON UNA PALA DE PUNTA: LO DETUVIERON EN RESISTENCIA

De acuerdo a lo informado, el incidente se había producido este miércoles por la mañana en inmediaciones a la Municipalidad de Puerto Tirol y una heladería de la zona, donde un hombre de 45 años fue increpado y atacado por su suegro de 53 años, junto a sus dos hijos de 17 y 20 años.

En la disputa, el agresor con una pala de punta alcanzó a lesionar al de 45, quien debió ser trasladado de urgencia al Hospital Perrando. El mismo presentaba «neumotórax izquierdo + avenamiento pleural izquierdo por herida de arma blanca, en estado estable».

En tanto, su agresor logró huir en moto hacia la ciudad de Resistencia, donde pasadas las 18.30 fue aprehendido en avenida Soberanía Nacional al 100, aproximadamente. Además, incautaron una motocicleta Honda Storm de 125 cc., en la que se movilizaba.

El detenido fue llevado a la División Medicina Legal y luego trasladado a la Comisaría de Puerto Tirol, para su alojamiento. A eso de las 20.15, se presentó su hija de 26 años junto con su hermano de 17 años, quien fue demorado, ya que habría participado en los hechos.

Ahora resta capturar al otro joven de 20 años. Asimismo, en el lugar de los hechos se incautó una pala de punta, que habrían utilizado para lesionar al damnificado.