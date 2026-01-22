DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL HOY MINUTO A MINUTO: A CUÁNTO COTIZAN ESTE JUEVES 22 DE ENERO

La cotización del dólar blue.

El dólar blue se vende este jueves 22 de enero de 2026 a $1.500, cinco pesos más barato respecto al valor con el que cerró en la rueda anterior.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.480.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación El dólar oficial este jueves 22 de enero cotiza a:

Compra: $1.405.

Venta: $1.455. Cotización del dólar blue Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.