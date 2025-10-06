Mar. Oct 7th, 2025

PRIMERA NACIONAL: SE DEFINIERON LOS CRUCES DEL REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO A LA LIGA PROFESIONAL

Catorce equipos pelearán por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Atlanta abrirá el Reducido ante Chaco For Ever este sábado.

El Reducido de la Primera Nacional enfrentará a catorce equipos que buscarán el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Los mejores cuatro de cada zona, más el mejor quinto, contarán con ventaja deportiva y jugarán como locales en la primera ronda, que será a partido único.

En caso de empate durante los 90 minutos, avanzará el equipo con mejor posición en la tabla. El perdedor de la final entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn —que definirán el primer ascenso— se sumará más adelante al Reducido y tendrá una nueva oportunidad por ascender más allá de caer en el partido más importante.

Los cruces confirmados y el calendario del Reducido de la Primera Nacional

Sábado 11 de octubre

  • 13.00: Atlanta vs. Chaco For Ever (Villa Crespo)

  • 20.30: Gimnasia y Tiro de Salta vs. Temperley (Gigante del Norte)

Domingo 12 de octubre

  • 15.10: Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel

  • 17.10: Estudiantes de Buenos Aires vs. Deportivo Maipú (Ciudad de Caseros)

  • 19.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato de Paraná

  • 19.00: Tristán Suárez vs. Agropecuario de Carlos Casares

Cómo sigue el camino al ascenso

Los cuartos de finalsemifinales y final del Reducido se jugarán a partidos de ida y vuelta. En esas instancias, el equipo mejor ubicado en la tabla general definirá la serie como local y mantendrá la ventaja deportiva. La única excepción será la final, que no tendrá ventaja: si hay empate en el global, se definirá directamente por penales.

El certamen promete una definición apasionante, con históricos del ascenso y clubes en pleno crecimiento que buscarán acompañar al campeón de la Zona B rumbo a la Liga Profesional 2026. Sin lugar a dudas que se espera más de una sopresa en una competencia dónde todos los equipos sueñan con poder llegar a lo más alto del fútbol argentino.

