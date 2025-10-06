LOS FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA QUE SE JUGARÁN MÁS QUE UN AMISTOSO
José Manuel López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses buscarán aprovechar la doble fecha FIFA para ganarse un lugar en la lista de Lionel Scaloni.
La Selección Argentina afrontará dos amistosos en Estados Unidos —ante Venezuela y Puerto Rico— que servirán para observar a futbolistas con poca experiencia en la Albiceleste. José Manuel López, Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y Facundo Cambeses tendrán una oportunidad clave para convencer al cuerpo técnico y meterse en la pelea por un lugar rumbo al Mundial 2026.
José López, el más afianzado entre los “nuevos”
De los convocados con menos rodaje en la Selección, José Manuel López es quien llega con mayor respaldo. El delantero de Palmeiras ya había estado en la última ventana de Eliminatorias y sus números en Brasil (nueve goles en el Brasileirao y siete en la Libertadores) lo colocan como firme candidato a ser el tercer nueve detrás de Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
El entrenador campeón del mundo lo ve como un delantero de área con variantes tácticas y todo indica que sumará minutos en alguno de los dos compromisos para ser evaluado nuevamente por el cuerpo técnico.
Lautaro Rivero, la apuesta del futuro en defensa
El llamado de Lautaro Rivero fue una de las mayores sorpresas. El zaguero zurdo de River viene sosteniendo un gran nivel bajo la conducción de Marcelo Gallardo y su citación responde a una búsqueda concreta: el recambio en la zaga izquierda.
Con Lisandro Martínez lesionado y Marcos Senesi como único natural en esa posición, Scaloni quiere observarlo de cerca. El defensor, de apenas 21 años, podría sumar minutos ante Puerto Rico, en lo que sería su debut absoluto con la Mayor.
Ánibal Moreno, la prueba en un mediocampo competitivo
El ex jugador de Racing y actual mediocampista de Palmeiras, Aníbal Moreno, es otro de los que se juega mucho en esta gira. En un sector donde abundan nombres como Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Alan Varela, el santafesino intentará mostrarse como una opción dinámica, con despliegue y recuperación. Scaloni lo probará en los entrenamientos, donde alternará con el grupo principal para definir si puede meterse entre los posibles recambios del mediocampo.
Facundo Cambeses, la sorpresa en el arco
Por último, Facundo Cambeses, arquero de Racing, fue citado como alternativa a Dibu Martínez, Rulli y Benítez. A sus 28 años, es el más joven del grupo de arqueros y su convocatoria busca ampliar la base pensando en el ciclo post-Copa América. Aunque no se espera que sume minutos, su rendimiento en las prácticas será seguido de cerca, sobre todo por el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, quien lo tiene bien considerado.
Los amistosos ante Venezuela (viernes 10) y Puerto Rico (lunes 13) no solo servirán para mantener el ritmo competitivo del campeón del mundo, sino también para que Scaloni empiece a definir la lista base del 2026. Para varios, esta semana en Estados Unidos puede ser el primer paso de un sueño mayor.