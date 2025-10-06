EN BASAIL: MISA, FE Y TRADICIÓN EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASÍS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este sábado, se llevó adelante la celebración religiosa que reunió a familias del Chaco y de la región, en la Colonia Tacuarí oeste- localidad de Basail. El evento se consolidó como una propuesta que combina fe, y cultura del interior chaqueño.

“ESTOS ENCUENTROS REFUERZAN LA FE Y LOS LAZOS ENTRE LAS FAMILIAS DEL INTERIOR”

El primer mandatario provincial destacó el valor histórico y espiritual de la jornada. “Estos encuentros son la expresión de nuestra fe y también de la unión entre las familias del interior”, recordando que se cumplen 50 años de la llegada de San Francisco de Asís a la Colonia Tacuarí Oeste. Además, resaltó la emoción de los descendientes de quienes impulsaron esta tradición, quienes hacen que la historia de sus padres y abuelos se mantenga viva a través de estas celebraciones.

Por último, Zdero subrayó la importancia del acompañamiento del Gobierno provincial a estas iniciativas. “Es parte de nuestra identidad y de nuestras tradiciones. Estos eventos no solo reflejan la fe y la devoción, sino también la unión entre las familias y comunidades, incluso de lugares cercanos como Santa Fe. Para nosotros es importante estar presentes y apoyar estas actividades que fortalecen la cohesión social”, concluyó.

MARCOS RESICO: “ESTOS EVENTOS REFUERZAN LA CULTURA Y LA FE DE LA REGIÓN”

El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, señaló la importancia de acompañar este encuentro que combina fe y tradición cultural. “Es una fiesta religiosa que va más allá de todo, es una cuestión de fe. Además, contamos con la participación de vecinos de Basail, de Cotelai y todas las zonas cercanas”, aseguró.

“Siempre es bueno acompañar estas celebraciones porque reflejan la unión de la gente de la región y su forma de vivir la tradición”.

HERNÁN PANIAGUA: “TODOS LOS QUE VENERAN A SAN FRANCISCO DE ASÍS HAN TRABAJADO PARA MANTENER ESTA TRADICIÓN”

El intendente de Basail, Hernán Paniagua, valoró la celebración en el marco de los 50 años de la llegada de San Francisco de Asís a la gruta de la localidad. “Se ha convertido en un trabajo colectivo que permite conservar estos espacios y rendir homenaje al santo. Todos los que veneran a este santo vienen trabajando fuertemente para que esto crezca y se mantenga año tras año”, aseveró.

