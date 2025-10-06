EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑÓ EL 40° ANIVERSARIO DE FORTÍN BELGRANO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, en representación del gobierno provincial acompañó la celebración por los 40 años de la fundación de Fortín Belgrano, una comunidad ubicada a casi 700 kilómetros de Resistencia, integrada mayoritariamente por pueblos originarios.

El acto aniversario contó con la presencia del ministro Oscar Dudik, el subsecretario de Coordinación Orlando Morán, el titular de Bosques, Gustavo García, la coordinadora regional de Ñachec, Silvana Pérez y autoridades de regional educativa. También participó el presidente del IDACH, Florencio Díaz, junto al cacique local Lorenzo Matorras, representantes y pastores de iglesias evangélicas de Formosa y Salta.

Fortín Belgrano fue fundado el 3 de octubre de 1985, y desde entonces se consolidó como un espacio de arraigo para las familias originarias que trabajan en la producción y preservan sus tradiciones. En el marco de este nuevo aniversario, el Gobierno provincial hizo entrega de herramientas, equipamientos y diversos elementos a productores originarios de la zona, con el objetivo de fortalecer su actividad y mejorar las condiciones de trabajo en el lugar.

“Fortín Belgrano cumple 40 años de historia, identidad y tradición, estamos aquí para acompañarlos siempre, reafirmando el compromiso del Estado chaqueño de estar junto a las comunidades más alejadas del territorio provincial”- manifestó Dudik.

