La agenda de la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos

17.30: Entrenamiento (a confirmar acceso de prensa).

Miércoles 8 de octubre

17.30: Entrenamiento (cerrado).

Todas las prácticas se realizarán en el complejo de Inter Miami, aunque los horarios podrían modificarse por cuestiones climáticas.

Las sorpresas de la lista de Lionel Scaloni

El entrenador sorprendió con una convocatoria que mezcla figuras consagradas y nuevas caras. Entre las novedades aparecen el arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras). También destacan los regresos de Enzo Fernández, ausente en la última doble fecha de Eliminatorias por suspensión, y de Marcos Senesi, quien volvió a ser citado ante la baja de varios defensores: Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth.

El delantero José Manuel López repitió convocatoria tras su gran nivel en Palmeiras por la Copa Libertadores, mientras que Exequiel Palacios y Paulo Dybala quedaron fuera por lesión. Thiago Almada, en tanto, fue desafectado a último momento.

Cinco representantes del fútbol local

Scaloni llamó a cinco jugadores del torneo argentino: Facundo Cambeses (Racing), Lautaro Rivero (River), Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes, estos tres últimos campeones del mundo en Qatar 2022. Con Messi a la cabeza, la Scaloneta busca cerrar el año con dos victorias y seguir afianzando su estructura de cara a los desafíos de 2026.