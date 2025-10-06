«MILEI, MILAGRO ES LLEGAR AL 15 DEL MES», EL PASACALLES A METROS DE DONDE SE PRESENTA EL PRESIDENTE

Este lunes, Javier Milei presenta su libro «La construcción del milagro» en el Movistar Arena ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Mientras sus seguidores comenzaban a llegar en busca de su entrada gratuita, otras personas -opositoras al Gobierno, por cierto- se encargaron de manifestarse con un pasacalles que no tardó en viralizarse en redes sociales: «Milei, milagro es llegar al 15 del mes», escribieron, dejando en claro la difícil situación económica que atraviesa el bolsillo argentino.

a las 21 horas, comenzaría el discurso del primer mandatario, que contará con las palabras previas de Agustín Laje, ferviente defensor de las ideas de ultraderecha. Por otro lado, Por otro lado y hasta donde se sabe, se espera que el jefe de Estado cante varios temas con su «banda presidencial» y,, que contará con las palabras previas de Agustín Laje, ferviente defensor de las ideas de ultraderecha. Por otro lado, se espera la presencia de Yuyito González, expareja de Milei.

La presentación del libro «La construcción del milagro« del presidente Javier Milei no es solo un acto político y literario, sino que incluye un show musical, con la participación de una singular «banda presidencial» compuesta por figuras clave de su entorno político y personal.

La «Banda Presidencial»: quiénes son sus integrantes La alineación de esta banda de apoyo refleja una mezcla de legisladores, asesores y colaboradores cercanos.