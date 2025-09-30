PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCUELAS ALFA EN RED PARA FORTALECER LA ALFABETIZACIÓN EN 345 ESCUELAS PRIMARIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación llevó a cabo el Encuentro Provincial de Formación para Directores de Escuelas Alfa en Red, en el Centro Cultural Municipal de Sáenz Peña. Cabe señalar que, en el marco del Plan de Alfabetización, en el Chaco el Programa Escuelas Alfa en Red contiene 345 escuelas primarias seleccionadas por sus mayores desafíos en alfabetización. El mismo se constituye en una política educativa focalizada que busca fortalecer los aprendizajes de los niños en lectura comprensiva y escritura.

Alfa en Red consiste en la distribución de recursos pedagógicos para los alumnos y docentes de escuelas primarias, formación, conectividad y dispositivos tecnológicos. Asimismo, el acompañamiento y la orientación para el desarrollo de planes de mejora en la alfabetización para fortalecer los aprendizajes de la escritura y de la lectura comprensiva. En el acto de apertura, la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk, transmitió los saludos de la ministra Sofía Naidenoff, quien se encontraba en Villa Ángela en la inauguración de la refacción y ampliación de la EES N° 9. En la oportunidad, destacó que desde este programa que la Provincia lleva adelante en conjunto con la Secretaría de Educación de la Nación, se “busca construir la alfabetización hacia adentro de la jurisdicción”, con “compromiso hacia dentro del aula, acordando y consensuando con la Secretaría de Educación y la Unidad de Planificación, con el fin de revertir los resultados y rever las cuestiones que faltan para poder alcanzar la alfabetización inicial e integral hacia adentro de las aulas chaqueñas”.

Al respecto, agregó: “Nos puede faltar mucho, pero lo que no nos puede faltar es el compromiso para lograr que los chicos aprendan a leer y a escribir en el aula. Hay muchas personas involucradas (de Nación y de Provincia) y muchos recursos que estamos poniendo sobre la mesa, y ahora nos está faltando ajustar un poco más para poder revertir los resultados que afectan a los chicos en el aula. Por eso, surgió Alfa en Red, la cual forma un entramado de relaciones, de vínculos y de intercambio de saberes para contener a las escuelas, y en este caso, para construir la alfabetización”.

La referente del equipo técnico de Alfa en Red, dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación, Florencia Vecchione, destacó que estos encuentros «se están desarrollando en todo el país; este trabajo está siendo acompañado en el resto de las provincias, cada una trabajando desde su propio Plan Jurisdiccional”. En esa línea, recordó que el año pasado los ministros de todas las jurisdicciones firmaron el Compromiso Federal por la Alfabetización con los ejes propuestos, la alfabetización de los primeros años, el compromiso de alcance comunitario, la transversalidad de la alfabetización, la formación docente inicial y continua, los recursos educativos de calidad, también el monitoreo y la evaluación.

“La Red Federal de Alfabetización se formó en esta primera etapa trabajando con los equipos técnicos de cada jurisdicción, y este año esta red se amplió para incorporar a los supervisores de las escuelas Alfa en Red. En esta tercera etapa se están incorporando también los directivos de estas escuelas”, explicó, destacando la importancia de «recuperar, por un lado, un trabajo que ya realizan las escuelas, que es la articulación entre los supervisores y los directivos de las instituciones, pero además se intenta revalorizar esta coordinación, este trabajo en conjunto que entendemos tiene que llegar al foco de la política educativa que son las aulas”.

Por otro lado, Vechione indicó que otro aspecto fundamental en estos planes de mejora institucional «es que se puedan trabajar dos cuestiones principales: por un lado, con la asistencia, el registro de la asistencia de los alumnos, y por otro, les proponemos que se pueda armar o se pueda discutir y proponer algún indicador de aprendizaje en alfabetización producto de la discusión y el acuerdo dentro de la jurisdicción; al mismo tiempo, estas iniciativas de formación de supervisores y directores, necesitamos que se plasmen en la planificación”.

“Eso además está siendo acompañado desde el Instituto Nacional de Formación Docente con las propuestas de las formaciones de los cursos de formación en alfabetización inicial que han abierto sus inscripciones hace unas semanas y los ateneos que se vienen realizando ya hace unos meses”, sostuvo Vechione.

También acompañaron este encuentro de capacitación a directores y supervisores de las escuelas la directora de Nivel Primario, Natalia Hauptman; la referente Jurisdiccional del Plan de Alfabetización, Alba Granada; el director de Educación Superior, Luis Monzón, y todos los directores de las Regionales Educativas de la provincia; entre otros funcionarios.

