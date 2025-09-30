MAYOR CALIDAD ENERGÉTICA: EL GOBIERNO AVANZA EN LA OBRA DE LA LÍNEA ÁEREA DE MEDIA TENSIÓN EN DU GRATY

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Son 23 km de una línea de 33kv entre la Estación Transformadora de Villa Ángela y el Centro de Distribución de Du Graty, que proveerá el suministro eléctrico a Santa Sylvina, mejorando la calidad y fiabilidad del servicio eléctrico en la zona, en días donde existen altas temperaturas

El gobernador Leandro Zdero junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y al presidente del Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), José Bistoletti, constataron la obra en ejecución de la Línea Aérea de Media Tensión (LAMT) en Du Graty. La obra, que cuenta con financiamiento de SECHEEP, consiste en la construcción de 23km de Línea Aérea de Media Tensión (LAMT) de 33kv entre la Estación Transformadora de Villa Ángela y el Centro de Distribución en Coronel Du Graty, la cual permitirá proveer el suministro eléctrico directamente a la localidad de Santa Sylvina desde Villa Ángela.

Abastecer las demandas de la comunidad

El titular de SECHEEP explicó que si bien, actualmente existe otra línea que está proveyendo de energía a Du Graty, el motivo central es la falta de potencia cuando llega el calor Santa Sylvina.

“Es para que este verano, Santa Sylvina no sufra los cortes que tuvimos el verano pasado, porque en el momento de mayor potencia –a la siesta- que la temperatura llega a los 40°, sufríamos cortes pero ahora, seguramente esto se va a solucionar y se va a poder abastecer toda la demanda, no solamente a Du Graty a través de la línea existente sino también la de Santa Sylvina mediante esta línea que estamos haciendo ahora”, detalló Bistoletti, remarcando que la misma se está ejecutando con personal de SECHEEP.

Beneficios de la obra

Esta nueva infraestructura eléctrica fundamental para mejorar la calidad y fiabilidad del servicio en la región, lo que permitirá suministrar directamente a Santa Sylvina, desde Villa Ángela (ya que actualmente, el suministro llega a Santa Sylvina a través de una línea que pasa por Coronel Du Graty y que se satura notablemente en días de alta demanda).

Además, brindará una solución a la saturación, aliviando la carga de la línea existente y por último, la nueva línea servirá como un crucial respaldo para Coronel Du Graty, ya que podría alimentar a la localidad en caso de que la línea de suministro existente quede fuera de servicio.

Solución a un reclamo y urgencia de la comunidad

La intendente de Santa Sylvina, Susana Maggio celebró esta obra que llevará mayor potencial energético a la localidad. “Es lo que nos estaba faltando para que no se produzcan esos bajones eléctricos que padecimos el verano pasado, así que felices y muy agradecidos al gobernador y a SECHEEP”, expresó.

Maggio explicó la problemática en materia energética existente pero que, gracias a esta obra, “se suplirá toda esa criticidad y estaría llegando la cantidad de energía que requiere nuestra comunidad, para dejar de padecer los bajones que nos traían problemas con los electrodomésticos y otras cuestiones que en el verano se suscitan con más fuerza”, dijo. “Será una obra que se verá reflejada en el verano, que es donde más energía se necesita y ya no es una necesidad sino una urgencia”, agregó la intendente.

