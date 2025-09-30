ELECCIONES DEL INSSSEP: RÉCORD DE PARTICIPACIÓN CON 14 LISTAS OFICIALIZADAS PARA EL 30 DE OCTUBRE
Elecciones del INSSSEP: Récord de Participación con 14 Listas Oficializadas para el 30 de Octubre
Gremios, partidos políticos y afiliados independientes competirán por los cargos de vocales y síndicos en un proceso clave para el futuro del organismo previsional chaqueño.
Por Javier INSAURRALDE Portico Noticias – Portico Multimedios
30 de septiembre de 2025
El próximo 30 de octubre, los afiliados al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP) participarán de un proceso electoral histórico. Anoche se oficializaron 14 listas, lo que marca un récord de participación y refleja un fuerte interés por formar parte de la toma de decisiones dentro del organismo.
Las listas oficializadas provienen de sindicatos, partidos políticos y agrupaciones de afiliados independientes, y competirán por ocupar cargos clave: vocales activos, vocales pasivos y síndicos.
Desde este martes, muchos de los candidatos ya comenzaron a recorrer distintas localidades del Chaco, en paralelo con las campañas de las elecciones generales del 26 de octubre, generando un clima de fuerte actividad política en todo el territorio provincial.
Las 14 listas oficializadas
A continuación, un repaso por las listas que competirán en las elecciones del INSSSEP 2025:
Lista N° 1: Ahora Voz Afiliado
Vocales Activos: Avalos, Claudia Noemi
Toledo, Martin Fidel
Vocales Pasivos: Agüero, Raúl Modesto, Toledo, Martin Fidel
Síndicos: Pruncini, Hector Osvaldo
Ponce Leon, Gustavo Fabian
Lista N° 2: Insssep es tuyo
Vocales Activos: Ríos, Joaquín Gabriel
Núñez, Clara
Vocales Pasivos: Vazquez, Nancy Miriam
Esquivel, Gumercindo
Síndicos: Toledo, Ana Maria
Farias, Karen Valeria
Lista N° 3:Unidos por el Insssep
Vocales Activos: Sánchez, Paola Patricia
Cabral, Laura Cecilia
Vocales Pasivos: Sotelo, Palmira Antonia
Cuenca, Carmen Beatriz
Síndicos: Gómez, Carlos Enrique
Monzón, Raúl Oscar
Lista N° 4: Fuerza y Unidas por Insssep
Vocales Activos: Duarte, Laura Nélida,
Osuna, Tomas
Vocales Pasivos: Nuñez, Sergio Ramon
Escobar, Ricardo Ruben
Síndicos: Portal, Basilia Damiana
Gaona, Luis Alberto
Lista N° 5: Por Siempre Insssep
Vocales Activos: Sisterna, Ángel Isidro
Gómez, Elba Beatriz
Vocales Pasivos: Ramírez, Sonia Viviana
Zweifel, Miguel Ángel
Síndicos: Gerez, Claudio Arnaldo
Vargas, Sandra Mabel
Lista N° 6: Juntos para cumplir
Vocales Activos: Basualdo, Marcelo Cristian
Gomez, Jorge Damian
Vocales Pasivos: Herrera, Enrique Ernesto
Barrios, Sergio
Síndicos: Fernández, Carlos Ramon
Rey, Eliana Yamila
Lista N° 7: Recuperemos Insssep
Vocales Activos: Montenegro, Pedro Miguel
Córdoba, Jorge Rubén
Vocales Pasivos: Rey, Rene Alberto
Ayala, Demetrio
Síndicos: Gómez, Héctor Marcelo
Sena, Erasmo Jorge Eduardo
Lista N° 8: Fuerza Insssep
Vocales Pasivos: Fernández, Liliana Mercedes, Vega. Rene Daniel
Síndicos: Torres, Graciela Alicia
Amarilla, Julio Argentino
Lista N° 9: Afiliados con voz y voto
Vocales Activos: Gomez, Walter
Gomez, Nanci Carolina
Vocales Pasivos: Foutel, Rosana
Luque, Roberto Carlos
Síndicos: Tello, Miriam Delfina
Hauptmann, Catalina Esther
Lista N° 10: Insssep puede
Vocales Activos: Landriel, German Matias
Mercadin, Mariela
Vocales Pasivos: Troncozo, Griselda Wilma
Jacquet, Miriam Liliana
Síndicos: Galeano, Zulma
Romero, Fernando Javier
Lista N° 11: Cumplir y hacer cumplir
Vocales Activos: Cabral de Alarcón, Delia Alicia
Godoy, Liliana Ester
Vocales Pasivos: Mencía, Justo Orlando
Almirón, Pablo
Síndicos: Palacios, Silvia Verónica
Alarcon, Mario Samuel
Lista N° 12: Gremios para recuperar el Insssep
Vocales Activos: Aguilar, Walter Horacio
Baez, Diego Ernesto
Vocales Pasivos: Senof, Rosa
Espinosa, Alberto Luis
Síndicos: Escalante, Federico Walter
Diaz, Emilce Karina
Lista N° 13: Frente de Unidas
Vocales Activos: Corgnali, Regina Soledad
Cuesta, Osvaldo
Vocales Pasivos: Carballo, Patricia Edith
Romero, Elba Raquel
Síndicos: Espinola, Maria Celeste
Vera, Walter Leandro
Lista N° 14: Afiliados Unidos
Vocales Activos: Romero Francisco Antonio
Marull, Monica Angelica
Síndicos: Villan, Lucero Soledad,
Temperini, Daniel Ricardo Enrique