Elecciones del INSSSEP: Récord de Participación con 14 Listas Oficializadas para el 30 de Octubre

Gremios, partidos políticos y afiliados independientes competirán por los cargos de vocales y síndicos en un proceso clave para el futuro del organismo previsional chaqueño.

Por Javier INSAURRALDE Portico Noticias – Portico Multimedios

30 de septiembre de 2025

El próximo 30 de octubre, los afiliados al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP) participarán de un proceso electoral histórico. Anoche se oficializaron 14 listas, lo que marca un récord de participación y refleja un fuerte interés por formar parte de la toma de decisiones dentro del organismo.

Las listas oficializadas provienen de sindicatos, partidos políticos y agrupaciones de afiliados independientes, y competirán por ocupar cargos clave: vocales activos, vocales pasivos y síndicos.

Desde este martes, muchos de los candidatos ya comenzaron a recorrer distintas localidades del Chaco, en paralelo con las campañas de las elecciones generales del 26 de octubre, generando un clima de fuerte actividad política en todo el territorio provincial.

Las 14 listas oficializadas

A continuación, un repaso por las listas que competirán en las elecciones del INSSSEP 2025:

Lista N° 1: Ahora Voz Afiliado

Vocales Activos: Avalos, Claudia Noemi

Toledo, Martin Fidel

Vocales Pasivos: Agüero, Raúl Modesto, Toledo, Martin Fidel

Síndicos: Pruncini, Hector Osvaldo

Ponce Leon, Gustavo Fabian

Lista N° 2: Insssep es tuyo

Vocales Activos: Ríos, Joaquín Gabriel

Núñez, Clara

Vocales Pasivos: Vazquez, Nancy Miriam

Esquivel, Gumercindo

Síndicos: Toledo, Ana Maria

Farias, Karen Valeria

Lista N° 3:Unidos por el Insssep

Vocales Activos: Sánchez, Paola Patricia

Cabral, Laura Cecilia

Vocales Pasivos: Sotelo, Palmira Antonia

Cuenca, Carmen Beatriz

Síndicos: Gómez, Carlos Enrique

Monzón, Raúl Oscar

Lista N° 4: Fuerza y Unidas por Insssep

Vocales Activos: Duarte, Laura Nélida,

Osuna, Tomas

Vocales Pasivos: Nuñez, Sergio Ramon

Escobar, Ricardo Ruben

Síndicos: Portal, Basilia Damiana

Gaona, Luis Alberto

Lista N° 5: Por Siempre Insssep

Vocales Activos: Sisterna, Ángel Isidro

Gómez, Elba Beatriz

Vocales Pasivos: Ramírez, Sonia Viviana

Zweifel, Miguel Ángel

Síndicos: Gerez, Claudio Arnaldo

Vargas, Sandra Mabel

Lista N° 6: Juntos para cumplir

Vocales Activos: Basualdo, Marcelo Cristian

Gomez, Jorge Damian

Vocales Pasivos: Herrera, Enrique Ernesto

Barrios, Sergio

Síndicos: Fernández, Carlos Ramon

Rey, Eliana Yamila

Lista N° 7: Recuperemos Insssep

Vocales Activos: Montenegro, Pedro Miguel

Córdoba, Jorge Rubén

Vocales Pasivos: Rey, Rene Alberto

Ayala, Demetrio

Síndicos: Gómez, Héctor Marcelo

Sena, Erasmo Jorge Eduardo

Lista N° 8: Fuerza Insssep

Vocales Pasivos: Fernández, Liliana Mercedes, Vega. Rene Daniel

Síndicos: Torres, Graciela Alicia

Amarilla, Julio Argentino

Lista N° 9: Afiliados con voz y voto

Vocales Activos: Gomez, Walter

Gomez, Nanci Carolina

Vocales Pasivos: Foutel, Rosana

Luque, Roberto Carlos

Síndicos: Tello, Miriam Delfina

Hauptmann, Catalina Esther

Lista N° 10: Insssep puede

Vocales Activos: Landriel, German Matias

Mercadin, Mariela

Vocales Pasivos: Troncozo, Griselda Wilma

Jacquet, Miriam Liliana

Síndicos: Galeano, Zulma

Romero, Fernando Javier

Lista N° 11: Cumplir y hacer cumplir

Vocales Activos: Cabral de Alarcón, Delia Alicia

Godoy, Liliana Ester

Vocales Pasivos: Mencía, Justo Orlando

Almirón, Pablo

Síndicos: Palacios, Silvia Verónica

Alarcon, Mario Samuel

Lista N° 12: Gremios para recuperar el Insssep

Vocales Activos: Aguilar, Walter Horacio

Baez, Diego Ernesto

Vocales Pasivos: Senof, Rosa

Espinosa, Alberto Luis

Síndicos: Escalante, Federico Walter

Diaz, Emilce Karina

Lista N° 13: Frente de Unidas

Vocales Activos: Corgnali, Regina Soledad

Cuesta, Osvaldo

Vocales Pasivos: Carballo, Patricia Edith

Romero, Elba Raquel

Síndicos: Espinola, Maria Celeste

Vera, Walter Leandro

Lista N° 14: Afiliados Unidos

Vocales Activos: Romero Francisco Antonio

Marull, Monica Angelica

Síndicos: Villan, Lucero Soledad,

Temperini, Daniel Ricardo Enrique

