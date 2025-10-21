PRESIDENCIA ROCA SECUESTRAN CAMIONETA CON MÁS DE 40 CAJAS DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO TRAS UNA PERSECUCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El operativo conjunto entre la Policía Rural y Gendarmería Nacional terminó con el secuestro de una camioneta Toyota Hilux cargada con más de 40 cajas de cigarrillos extranjeros. Los ocupantes del vehículo lograron escapar.

Esta mañana, entre las 6 y las 11, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín concretaron un importante procedimiento en Colonia Campo Sabina, jurisdicción de Presidencia Roca.

El accionar se inició a partir de un pedido de colaboración de Gendarmería Nacional – Sección General San Martín, cuyos agentes, en el marco del Plan Paraná, intentaron detener un vehículo que circulaba por un camino vecinal próximo a la Ruta Provincial N° 3.

Lejos de acatar las señales, el conductor embistió el control y se dio a la fuga hacia el cruce de las rutas provinciales 3 y 90. Ante la situación, el personal policial se sumó a la persecución y montó un operativo cerrojo, logrando cortar el paso en la zona de Campo La Aurora.

Al notar el bloqueo, el vehículo giró bruscamente, ingresó a un camino sin salida y fue hallado pocos metros más adelante abandonado. En su interior, los agentes descubrieron una gran cantidad de cigarrillos de contrabando marca “Rodeo”.

Tras consultar con la autoridad judicial, se procedió al secuestro de 41 cajas de 50 brezas cada una y de la camioneta Toyota Hilux utilizada para el transporte. Las fuerzas continúan realizando rastrillajes en el área para dar con los ocupantes prófugos.

