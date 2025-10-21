DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES DETUVIERON A UNO DE LOS PRÓFUGOS POR EL HOMICIDIO EN VILLA LIBERTAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo atraparon cuando intentaba volver a su casa. Está acusado de participar en una pelea donde un hombre murió de un disparo.

Este martes al mediodía, agentes de la División Delitos contra las Personas lograron la detención de un joven de 24 años que estaba prófugo por un homicidio ocurrido el 15 de octubre en el barrio Villa Libertad, durante una riña en la que un hombre perdió la vida tras recibir varios disparos.

La investigación permitió identificar a varios involucrados: cinco ya habían sido detenidos y otros seguían siendo buscados. Luego de varios días de trabajo y vigilancia, los efectivos localizaron al sospechoso caminando por calle Juan de Dios Mena y Fortín Tapenagá, cuando aparentemente regresaba a su casa del barrio La Rubita.

En ese lugar fue interceptado y reducido sin incidentes, para luego ser llevado a Medicina Legal y después a la dependencia policial.

La Fiscalía Penal N° 15 ordenó que sea notificado de su aprehensión e identificado en la causa por “Supuesto Homicidio Calificado por el Uso de Arma de Fuego”. El joven quedó detenido en la Comisaría Séptima Capital, a disposición de la Justicia.

Relacionado