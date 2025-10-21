MACHAGAI EFECTIVOS REALIZARON VARIOS ALLANAMIENTOS POR APUESTAS ILEGALES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las diligencias se realizaron en tres domicilios donde se secuestró celulares, anotaciones y una motocicleta.

En la mañana de este martes, personal de la División Investigaciones de Presidencia Roque Sáenz peña, llevó adelante varias diligencias judiciales por apuestas ilegales a través de Whatsapp, y los presuntos captadores habrían percibido más de $3.500.000 en juegos y tras tareas investigativas, los responsables residirían en la localidad de Machagai.

Ante esa situación se llevó a cabo un importante despliegue de efectivos, quienes realizaron las tareas de campo donde se realizaron tres allanamientos simultáneos en diferentes domicilios.

En el primer domicilio, ubicado por calle 25 de mayo de esa ciudad, secuestraron un teléfono marca Samsung y un cuaderno con varias anotaciones.

En la segunda finca, ubicada en el Barrio Sur secuestraron un teléfono celular, y la propietaria de la casa fue notificada de su situación legal

Y En la tercera vivienda ubicada por calle Santa María de Oro, el personal secuestró: dos teléfonos celulares, una motocicleta de 110cc, un cuaderno con varias anotaciones de poseadas, entre otros elementos de interés para la causa.

En las diligencias realizadas intervino la Fiscalía de Investigación Penal Nª1 a cargo del Dr. Collado y participaron efectivos de la División Investigaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña, la División Delitos Económicos y Leyes Especiales de la ciudad de Resistencia, Ayudantes Fiscales bajo la causa de “Supuesta Infracción al Artículo 301 BIS del Código Penal Argentino”.

