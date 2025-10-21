EDUCACIÓN AVANZA EN LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA PARA ACONDICIONAR LAS ESCUELAS PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Ministerio de Educación del Chaco informó que el próximo domingo 26 de octubre serán afectadas 380 instituciones educativas en toda la provincia para las elecciones nacionales legislativas.

La directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia, se refirió a la organización logística y el acondicionamiento de todos los establecimientos escolares afectados a estas elecciones nacionales, destacando el trabajo previo que el Ministerio de Educación articuló con la Junta Electoral Federal y los procedimientos posteriores a la jornada electoral. Además, destacó también la tarea articulada con los directores de las Regionales Educativas, quienes son las autoridades ministeriales en cada localidad y colaboraron en la selección de los edificios escolares habilitados.

“Ya estamos en condiciones de recibir al gran electorado. Las instituciones educativas están listas, y en algunos casos se están terminando los últimos detalles de acondicionamiento” para garantizar que haya energía eléctrica, agua, sanitarios en condiciones y aulas limpias”, señaló Candia. Asimismo, recordó que el lunes 27 de octubre las instituciones afectadas no dictarán clases en el turno mañana, para que se pueda realizar la limpieza correspondiente antes del regreso de los alumnos; sí estarán habilitadas para los turnos tarde y vespertino en el caso que tengan, para garantizar que las clases se desarrollen con normalidad. En los casos de escuelas de jornada completa, el dictado de clases se retomarán el martes.

Habrá biombos por mesa

La directora general de Gestión Educativa destacó el valor cívico de este proceso electoral, expresando que: “Es una oportunidad para que cada ciudadano elija a sus representantes, algo en lo que trabajamos mucho con nuestros estudiantes desde los espacios curriculares de formación ciudadana”, remarcó.

Con respecto a la implementación por primera vez del sistema de Boleta Única de papel, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro por biombos instalados por mesa, Candia detalló que fueron reacondicionadas las salas de Nivel Inicial y otros sectores según las recomendaciones de la Junta Electoral. Aclaró que la Junta Electoral define la disposición de los biombos, la ubicación de las mesas y los sectores a utilizar dentro de cada escuela.

Relacionado