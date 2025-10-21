SAMEEP REALIZA SANEAMIENTO INTEGRAL EN JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Avanzando con los trabajos planificados en toda la provincia, Sameep lleva adelante un operativo de saneamiento integral y de mantenimiento del sistema cloacal en la localidad de Juan José Castelli.

Agentes de la empresa, acompañados del coordinador de zona II, Ing. José Martín ejecutan tareas de mantenimiento de cuencas a los efectos de acondicionar el sistema.

En tanto, en distintos puntos de la localidad se realizaron trabajos de limpieza de cañerías y bocas de registro. Las tareas se realizaron a través del camión desobstructor con el objetivo de que el sistema funcione correctamente y mantener un ambiente sano.

Los trabajos están enmarcados en el plan de saneamiento integral que Sameep realiza en toda la provincia para el mantenimiento de las redes cloacales. Los mismos, fueron realizados por operarios capacitados.

Camiones de última tecnología

Los camiones desobstructores, utilizados por Sameep, son equipamientos modernos con tecnología de punta, con los requerimientos de cuidado ambiental en lo que hace a la succión y transporte de residuos sólidos y en limpieza de conexiones de poco diámetro. También cuenta con filtrado de agua y aire que elimina olores.

El presidente de la empresa, Ing. Nicolás Diez señaló que “si bien desde la empresa se coordinan estos trabajos de mantenimiento de manera periódica, se remarca la necesidad de que se haga un uso correcto de las cloacas, evitando tirar objetos a las redes de efluentes ya que su preservación permite prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones”.

“Es importante contar con estos camiones de última tecnología porque permite que se pueda atender la demanda de toda la provincia debido a que resuelve de manera simple el problema de saturación del sistema cloacal», concluyó el ingeniero Diez.

