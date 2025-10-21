MIRAFLORES: ENTREGA DE LLAVE DE UNA VIVIENDA A LA SEÑORA «MARI DEL CAÑON»
Hicimos entrega de una nueva Vivienda a la señora María González, más conocida como ‘Mari del cañón», y a su hermano Pedro González, quiénes vivían en un rancho en pésimas condiciones.
La Municipalidad de Miraflores lleva adelante una vez más una solución habitacional la cual fue construida con recursos propios. Está vivienda es parte de un abordaje integral a la familia, que ya años atrás, se comenzó con la construcción de un aljibe, acompañamiento en trámites de su Documento Nacional de Identidad, entre otras cosas.
“Es para nosotros una enorme felicidad poder hacer entrega de la llave, una vez más, a familia que necesitan a un estado presente, más en un contexto económico tan difícil. La señora Mari es una de ella, y gracias a Dios podemos decir que ella hoy puede vivir mejor».
Además de estas ayudas, nos comprometimos en hacerle una perforación próximamente para que pueda asistir a su ganado caprino.
Desde el municipio seguiremos trabajando en un plan de acceso a una vivienda digna, ya que es un derecho fundamental, más allá de la difícil situación por la que estamos atravesando todos los argentinos.