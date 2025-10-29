PRESIDENCIA DE LA PLAZA UN CAMIÓN CARGADO CON GRANOS DESPISTÓ TRAS COLISIÓN EN RUTA 16

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta tarde, cerca de las 18, un camionero resultó herido este miércoles por la tarde tras un accidente de tránsito cerca del acceso de Presidencia de la Plaza. Según el relato del conductor, un vehículo que se desplazaba en sentido contrario impactó contra el espejo retrovisor izquierdo del camión, provocando que el chofer perdiera el control y descendiera hacia la banquina.

Tras el accidente, el otro vehículo continuó su marcha sin detenerse.

En el lugar intervino una ambulancia, que trasladó al conductor al hospital para su atención médica.

