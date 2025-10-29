JAVIER MILEI Y VICTORIA VILLARRUEL SE DEJARON DE SEGUIR EN INSTAGRAM

Luego de varios cruces, el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación rompen el vínculo en redes sociales.

Si bien no sabe la razón concreta de por qué se dejaron de seguir mutuamente, la vicepresidenta no estuvo presente durante los festejos del domingo de elecciones por la noche, a diferencia de la victoria de 2023.

Antecedentes de la interna entre Milei y Villarruel

Desde que ganó las elecciones en 2023, la dupla de Javier Milei y Victoria Villarruel fue aumentando sus diferencias. Un ejemplo fue cuando el Presidente estuvo presente en un evento organizado por sectores libertarios bajo el título “La Derecha Fest” en mes de julio en Córdoba. Allí, se mostró bastante duro con la vicepresidenta.

El momento más tenso de la noche llegó cuando Milei apuntó directamente Villarruel. En ese momento, la acusó con nombre y apellido de haber respaldado el proyecto votado por la Cámara Alta que, según su visión, pone en riesgo el equilibrio fiscal: “La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos”.

La crítica se dio en el contexto de una fuerte disputa por el control del gasto, luego de que el Senado aprobara por mayoría una ampliación presupuestaria que el Gobierno considera inviable.