SAENZ PEÑA  DEMORAN A UN JOVEN QUE INGRESO A UNA ROTISERIA A ROBAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El ilícito lo llevo a cabo durante la madrugada del lunes, tras romper una ventana trasera del comercio.

Se llevó varios embutidos, electrodomésticos y dos garrafas. Agentes de la Tercera de la ciudad termal continúan con las investigaciones para recuperar los bienes.

A eso de las 15:30 del lunes, un hombre de 28 años, dueño de una casa de comidas rápidas, ubicada en el barrio Santa Mónica, denuncio que en horas de la madrugada, personas ajenas ingresaron por una ventana y sustrajeron mercaderías, electrodomésticos, además de otros bienes.

De inmediato, comenzaron las investigaciones con vecinos de la zona e informantes, quienes dieron la identidad del presunto autor que se domiciliaba en el mismo barrio por calle 35.

Lo fueron a buscar esta siesta y lo detuvieron cuando salía de su finca, siendo este un joven de 19 años, a quien alojaron en la unidad y notificaron de las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”.-

Relacionado