PRESIDENCIA DE LA PLAZA- PORTERO DESLEAL: RECUPERARON MERCADERÍA QUE HABÍA SIDO SUSTRAÍDA DE UNA ESCUELA

Personal de la comisaria local intervino tras una denuncia por la falta de alimentos en la cocina de la E.E.S. N° 176, detuvieron al portero del establecimiento investigado por el hecho.



El hecho ocurrió este jueves, cuando el director de la escuela secundaria E.E.S. N° 176 denunció la sustracción de mercadería del sector de cocina, sin que se observaran signos de violencia.

Ante ello, personal del Servicio Externo inició tareas investigativas y, mediante la revisión del sistema de cámaras del establecimiento y de zonas cercanas, logró identificar como presunto autor al portero del lugar, de 34 años.

Al ser entrevistado, entregó de manera voluntaria los alimentos faltantes, entre ellos paquetes de fideos, arroz, azúcar, puré de tomate y leche en polvo. Los elementos fueron secuestrados y posteriormente restituidos al director de la institución.

La Fiscalía Penal en turno dispuso que sea notificado en causa Supuesto Hurto y continuara en libertad.

