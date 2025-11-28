SOLICITUD DE PARADERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaria Colonia Aborigen, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de LEONARDO MIGUEL MALDONADO, de 24 años, de 1,63 metros de altura, de contextura física delgada, tez morena, cabello corto negro, ojos color ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: vestía remera manga larga color azul con manga gris, pantalón tipo deportivo color negro con escudo deportivo club atlético river plate, zap Se le ha visto por última vez en Lote 38– Zona Maldonado en fecha 27/11/2025.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Colonia Aborigen al o al servicio de emergencias 911.-

Relacionado