CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS: DIVISIÓN CAMINANTES INTERCEPTÓ A UN MENOR TRAS UN ARREBATO Y PATRULLA PREVENTIVA RESCATÓ A 36 ADULTOS MAYORES EN UN INCENDIO

Ambos procedimientos ocurrieron durante la noche de este jueves en Resistencia.

INTENTO DE HURTO EN LA PEATONAL

A las 22:05, personal de la División Caminantes demoró a dos jóvenes tras un intento de arrebato ocurrido en la peatonal céntrica.

Mientras realizaban tareas de seguridad preventiva, un ciudadano alertó que un joven le había arrebatado su teléfono celular y escapado por peatonal Perón. El supuesto autor descartó el aparato durante la huida, siendo recuperado por su propietario.

Con las características aportadas, los agentes lograron interceptar al presunto autor en calle Vedia al 276, donde fue reconocido por la víctima. El detenido, un adolescente de 17 años, estaba acompañado por otro de 18. Ambos fueron trasladados a Medicina Legal y luego a la Comisaría Segunda Metropolitana.

RESCATE DE ADULTOS MAYORES DURANTE INCENDIO

Minutos después, a las 22:15, la División Patrulla Preventiva intervino ante un incendio en la residencia “La Fabiana”. Al llegar, los efectivos constataron la presencia de fuego y detonaciones en uno de los sectores laterales del edificio.

De inmediato, junto con el personal de enfermería, procedieron a evacuar a los 36 adultos mayores alojados en el lugar, priorizando su integridad y arriesgando la propia para ponerlos a salvo.

Intervinieron bomberos policiales, Bomberos Voluntarios San Fernando y personal médico, quienes trabajaron para controlar el siniestro y asistir a los residentes. Una ambulancia del hospital local realizó atención preventiva.

Los 36 residentes fueron realojados en el Hotel Del Pomar. No hubo personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. El foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en el sector de la cocina, sin propagarse a otras áreas del edificio.

