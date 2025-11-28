SECHEEP REALIZÓ TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA DE MARGARITA BELÉN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El trabajo, se suma a otras realizadas durante los últimos meses que incluye el mejoramiento de dos distribuidores, el montaje de nuevas líneas eléctricas y una subestación transformadora. Además, con el objetivo de elevar la calidad del suministro, la empresa avanza con el recupero y reemplazo de 746 medidores domiciliarios en la localidad.

En todo el territorio provincial, SECHEEP avanza con su plan de trabajo para elevar la calidad del servicio de cara al próximo verano. En ese marco, en Margarita Belén, la empresa energética llevó a cabo múltiples tareas en la estación transformadora de la localidad, destacándose el mantenimiento preventivo y correctivo del transformador de potencia. Además, se realizó una obra de extensión de la red de energía eléctrica en media tensión y se llevó a cabo el mantenimiento de dos de las líneas de distribución que alimenta a gran parte de las áreas urbana y rural.

Por otro lado, en el marco del proyecto de regularización de conexiones domiciliarias, en los últimos ocho meses, la empresa energética reemplazó medidores con lo se incrementó la cantidad de clientes formales y mejoró el suministro eléctrico y los lugares abordados.

“Estos trabajos forman parte del plan del Gobierno provincial que apunta a mejorar la infraestructura eléctrica en cada rincón de la provincia”, señaló el presidente de Secheep, José Bistoletti. “El objetivo es elevar la calidad del servicio de suministro energético en cada familia chaqueña”, agregó.

Nueva red eléctrica y mantenimiento de la infraestructura existente

Dentro de las acciones llevadas a cabo, Secheep efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo del transformador de potencia y de toda la estación que alimenta a la localidad y a zonas aledañas.

Asimismo, se concretó la ampliación y mejora de la red eléctrica de la zona circundante a las avenidas Pedro Barrere y Felipe Gallardo, con el objetivo de posibilitar suministro eléctrico a unas 50 familias del lugar, algunas nuevas y otras ya existente que actualmente tienen una conexión insuficiente.

La obra abarcó la construcción de casi 300 metros de líneas de media tensión de 13,2 KV, además de la colocación de líneas de baja tensión y el montaje de un transformador de distribución de 63 KVA. El trabajo se llevó a cabo con recursos (humanos y de financiamiento) de Secheep.

Además, con el objetivo de afrontar la elevada del próximo verano, las cuadrillas de la empresa energética provincial llevaron a cabo el mantenimiento general de los Distribuidores 04 y 05, los cuáles alimentan a todo el casco céntrico y el área urbana de Margarita Belén, como también algunas áreas rurales como Costa Iné y un sector lindero a la ruta nacional Nº 11.

Regularización de conexiones domiciliarias

Desde el 1 de abril a la fecha, Secheep concretó un relevamiento domiciliario que permitió recuperar y/o reemplazar más de 740 medidores en Margarita Belén.

Con 6 operarios distribuidos en 2 móviles, sumados a la labor de las 2 agentes del área administrativa, la empresa energética detectó y reemplazó medidores deteriorados y/o quemados y/o parados y/o descompuestos por otros nuevos. Esta acción, llevada a cabo tanto en la zona urbana como rural, además de regularizar los suministros de cada domicilio permitió incorporar decenas de nuevos clientes en Margarita Belén.

Relacionado