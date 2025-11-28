INTERIOR: LOCALIZARON A UNA MUJER QUE ESTABA DESORIENTADA EN SÁENZ PEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino la Comisaría Primera.



Este jueves por la noche, alrededor de las 23:40, personal de la Comisaría Primera logró ubicar a una mujer de 60 años que se encontraba desorientada y ausente de su domicilio desde horas de la tarde.

Tras ser alertados, sobre que una mujer había salido en bicicleta alrededor de las 17:30 y no había podido regresar a su hogar. Ante ello, el personal policial inició un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, fue localizada en calle 19, entre 16 y 18 del barrio Centro, en buen estado de salud. La mujer fue trasladada a Medicina Legal y posteriormente entregada a sus familiares..

