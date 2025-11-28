SAMEEP FINALIZÓ LA REPARACIÓN DEL ACUEDUCTO CARPINCHO MACHO Y NORMALIZA EL SERVICIO DE AGUA EN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sameep llevó adelante la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse una rotura de 500 milímetros en calle Dónovan 2.450, en cercanías de avenida Islas Malvinas, en la ciudad de Resistencia.

Concluidos los trabajos, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva, recuperando presión y caudal en los sectores afectados.

El presidente de la empresa estatal, Nicolás Diez, destacó el compromiso del equipo en territorio: “Es muy importante agradecer a los agentes sanitaristas por el gran esfuerzo y compromiso para ejecutar las tareas, respondiendo rápidamente ante esta contingencia”.

Durante las tareas de reparación, se registró baja presión de agua potable en los barrios Carpincho Macho, Chacras 137 y 214, y sectores aledaños a Ruta 11 hasta la rotonda de Ruta 16.

Diez subrayó que estas intervenciones “forman parte del plan integral de mantenimiento y respuestas inmediatas, que se ejecuta de manera permanente para asegurar la eficiencia y continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas; en esta oportunidad, en Resistencia”.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, remarcó:

“El objetivo principal de Sameep es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia”.

Además, desde la empresa informaron que continúan las recorridas de inspección en distintos puntos de la ciudad para detectar posibles pérdidas y optimizar la distribución, en el marco del plan preventivo que se desarrolla durante los meses de mayor demanda.

