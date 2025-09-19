PRESIDENCIA DE LA PLAZA: ALLANAMIENTO POR VIOLENCIA DE GÈNERO: SECUESTRARON UN ARMA DE FUEGO
Se trata de un hombre de 46 años, ya fue notificado.
Este viernes, pasadas las 10, el personal de comisaría local, llevo a cabo un allanamiento por una causa de violencia familiar y de género. En el domicilio del autor, incautaron una computadora y un celular como secuestros de interés en la causa.
Además, como secuestro impostergable incautaron una escopeta y cartuchos.
Posteriormente, el demorado fue notificado por supuesta infracción al artículo 189° bis, del código penal.