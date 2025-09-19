MATARON A UN ABUELO SALTEÑO DENTRO DE SU CASA: BUSCAN A LOS RESPONSABLES

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega se encuentra al frente de una compleja investigación tras el hallazgo sin vida de un hombre de 65 años en el interior de su vivienda, ubicada en la calle Cornejo del barrio San Roque de la ciudad de Tartagal.

El hecho, reportado el pasado martes, conmocionó a la comunidad oranense. La víctima fue encontrada en su domicilio con múltiples heridas de arma blanca. Ante la evidencia de una muerte violenta, se activó de inmediato el protocolo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP).

Según pudo conocerse, el cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la práctica de la autopsia. El informe preliminar determinó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico irreversible, consecuencia directa de las lesiones provocadas por un arma blanca.

Inspección ocular y recolección de evidencias

En la jornada de este jueves, el fiscal Vega personalmente, junto a equipos de Criminalística y de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, llevó a cabo una minuciosa inspección ocular en la propiedad de la calle Cornejo.

El operativo se centró en el relevamiento de indicios y la recolección de elementos de interés para la causa, con el objetivo de reconstruir los hechos y encontrar pistas que permitan individualizar al o los responsables.

Esclarecimiento del hecho

En declaraciones a los medios, el fiscal Gonzalo Ariel Vega aseguró que se han dispuesto «todas las medidas pertinentes» para lograr el pronto esclarecimiento de este crimen. Las pesquisas se enfocan en determinar las circunstancias que rodearon el ataque y la identidad de los autores materiales e intelectuales del hecho.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso o que haya registrado movimientos sospechosos en la zona del barrio San Roque en la fecha de los hechos, se comunique de manera urgente con la policía para colaborar con la investigación.