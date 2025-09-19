AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE CARGA EN CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

🙌El intendente Pío Sander, junto al secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recorrieron el predio donde avanza la construcción del Centro de Carga y Descarga de Mercaderías, con el fin de constatar los trabajos de infraestructura y movimiento de suelo que se realizan para habilitar el ingreso de camiones de gran porte.

💪Acompañaron la visita los subsecretarios de Servicios Públicos, Rubén Chávez, y de Obras Públicas, Lucas Rach.

📌El intendente destacó la relevancia de esta gran obra para la ciudad:

🗣️ “Este centro permitirá una transferencia eficiente y segura de productos entre medios de transporte y almacenes, acelerando los procesos logísticos y optimizando los tiempos de espera y los costos operativos. Facilitará la rotación de vehículos, reducirá riesgos de accidentes y garantizará un flujo continuo de mercancías, clave para la cadena de suministro”.

👉Además, remarcó que este espacio contribuirá a proteger la infraestructura urbana, evitando el tránsito de camiones de gran porte dentro de la ciudad, que suelen dañar las calles asfaltadas.

📦 Funciones principales de un Centro de Transferencia de Carga:

Carga y descarga de mercancías: proceso de transferir productos entre vehículos o entre almacenes y camiones.

✅️Cross-docking: técnica logística que consiste en recibir productos y transferirlos directamente a vehículos de salida sin almacenaje prolongado.

✅️Gestión y consolidación de envíos: agrupar cargas de distintos orígenes para optimizar rutas y reducir costos.

✅️Verificación y control de calidad: inspección de productos para detectar daños y revisión de documentación para asegurar el cumplimiento normativo.

Relacionado